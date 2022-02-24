Премьер-министр Никол Пашинян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Францией направил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, в сообщении, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Президент, дорогой Эмануэль!

24 февраля 1992 года памятный день для Республики Армения и Французской Республики. Тридцать лет назад Армения, открывшая страницу своей новейшей истории провозглашением независимости, в этот день установила дипломатические отношения с Французской Республикой.

Таким образом, многовековые армяно-французские отношения и дружба, укрепленные присутствием армянской общины во Франции, приобрели межгосударственные рамки для их дальнейшего развития.

С удовлетворением хочу отметить, что за последние три десятилетия Армения и Франция смогли установить привилегированные отношения, основанные на тесном политическом диалоге, регулярных контактах на высоком уровне, активном парламентском сотрудничестве, а также сотрудничестве в сфере экономики, образования, науки, культуры, здравоохранения и в других областях.

Мы придаем большое значение тесному сотрудничеству с Францией и в рамках европейских структур и международных организаций.

Проведение осенью 2018 года в Ереване саммита Франкофонии имело исключительное значение для Армении, активного члена Международной организации Франкофонии, в рамках которого для нас особой честью было принимать Вас в нашей стране. Я хотел бы подчеркнуть, что Французский университет в Армении, который является одним из значительных достижений наших двусторонних отношений в сфере образования, играет ключевую роль в системе высшего образования Армении, и вносит свой ценный вклад в распространение идей франкофонии в нашей стране.

Мы высоко ценим приверженность Франции содействию экономического развития Армении, что отражено в подписанной 9 декабря 2021 года в Париже Дорожной карте развития армяно-французского экономического сотрудничества. Наше общее стремление подняться на новый, качественный уровень сотрудничества. Значение всестороннего сотрудничества с Францией закреплено в Программе деятельности правительства Республики Армения на ближайшие пять лет.

В истории межгосударственных отношений Армении и Франции особое значение имеют признание Францией Геноцида армян силой закона как первой страны, сделавшей это согласно Вашему президентскому указу. 24 апреля во Франции отмечается как Национальный день памяти. Этим шагом Франция еще раз продемонстрировала свою солидарность с Арменией, армянским народом и свою глубокую преданность общечеловеческим ценностям.

Франция всегда внимательно относится к защите жизненно важных интересов Армении и основных прав армянского народа. Мы благодарны Франции за четкую позицию и солидарность во время военной агрессии против Нагорного Карабаха, а также за Ваши решительные усилия и приверженность решению геополитических и гуманитарных проблем, развязанных войной, включая сохранение историко-культурного наследия Арцаха.

Армения придает большое значение ключевой роли Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Россией и США, с целью уточнения статуса Нагорного Карабаха, гарантии права арцахских армян на самоопределение.

Сегодня 30-летие отношений между Арменией и Францией мы отмечаем значительными достижениями, которые, я уверен, нашими совместными усилиями продолжат углубляться и расширяться, открывая новые яркие страницы в истории армяно-французских привилегированных отношений, увековечивая армяно-французскую братскую дружбу.

С нетерпением жду встречи с Вами в ближайшее время и продолжения наших регулярных дискуссий. Господин Президент, примите заверения в моем высочайшем уважении».