Армения и Франция отмечают сегодня, 24 февраля, 30-летие установления дипломатических отношений, сообщает Арменпресс. Об этом сообщает МИД Армении в Twitter.

«Тридцать лет назад Армения и Франция установили дипломатические отношения, положив тем самым начало нашим привилегированным отношениям, основанным на многовековой дружбе и подкрепленным прекрасным сотрудничеством в нескольких областях», – заявили в МИД Армении.

Франция является одним из важнейших партнеров Армении и армянского народа, одним из самых надежных в международной семье наций. Отношения между Ереваном и Парижем находятся на самом высоком уровне. Стороны активно сотрудничают как на двусторонней, так и на многосторонней основе в различных измерениях.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Французской Республикой были установлены ровно 30 лет назад, 24 февраля 1992 года.