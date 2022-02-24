В ближайшее время в Париже под высоким патронажем президента Франции состоится армяно-французский форум, который откроет новые перспективы для армянской молодежи и будет способствовать укреплению двусторонних армяно-французских отношений.

Как сообщает “Арменпресс”, на церемонии, посвященной 30 -летию установления дипломатических отношений между Арменией и Францией, об этом заявил генеральный секретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан, поздравив обе страны с этим важным событием. Годовщина.

«На протяжении тридцати лет Франция как никогда солидарна с Арменией, помогая ей восстановиться и смотреть в будущее. Это момент радости. Да здравствует франко-армянская дружба! И в бизнесе на следующие 30 лет!» – сказал французский дипломат.

Г-н Лемуан также сообщил, что французская сторона подписала амбициозную дорожную карту экономического сотрудничества с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и что в Париже под эгидой президента Франции пройдет франко-армянский форум.

«Этот форум соберет основных акторов двусторонних отношений, и я уверен, что он позволит открыть для себя новые идеи и новые проекты. Цель форума – открыть перспективы для армянской молодежи и еще больше укрепить связи между нашими две страны», — добавил Жан-Батист Лемуан.