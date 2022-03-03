Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием на пост президента Армении.

Как передает «Арменпресс», в поздравительном послании премьер-министра, опубликованном в социальной сети Facebook, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Хачатурян!

Поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Армения!

Вы вступаете в должность Президента Республики в важный для будущего Армении период, когда мы переживаем сложный период региональных и международных вызовов.

Согласно Конституции РА, президент республики должен вести надпартийную деятельность и при осуществлении своих полномочий руководствоваться исключительно общегосударственными и общенациональными интересами.

Ваша богатая биография и опыт, высокие личные качества внушают уверенность, что при осуществлении полномочий президента Вы будете именно таким и будете способствовать повышению эффективности и балансу работы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.

Многоуважаемый господин Президент! Еще раз примите мои поздравления и наилучшие пожелания!»