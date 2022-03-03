Инвестиционный фонд дочерней компании Фонда государственных интересов Армении (АНИФ), «Предприниматель + Управляющий государственными антикризисными инвестициями», инвестирует в ЗАО «Апага Проджектс».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает АНИФ, отмечая, что ЗАО «Апага Проджектс» координирует две программы в общине Енокаван Тавушской области: гостиничный комплекс «Апага Резорт» и парк развлечений «Yell Extreme Park». Обе программы компании являются успешным образцом развития туристической инфраструктуры и создания новых экономических возможностей в сельских общинах.

«Инвестиции в успешные программы с потенциалом роста дают дополнительные экономические результаты, создавая новые рабочие места и перспективы развития. Инвестиционный фонд, работающий в рамках ЗАО «Предприниматель + Управляющий государственными антикризисными инвестициями», максимально диверсифицирует свои портфельные программы, как по отраслям, так и по географии. Совместная инициатива с «Апага Проджектс» особенно важна с точки зрения расширения современной, жизнеспособной, конкурентоспособной программы в регионах и создания новых экономических возможностей для сообщества», – прокомментировала директор ЗАО Белла Манукян.

Тигран Чибухчян, генеральный директор ЗАО «Апага Проджектс», подчеркнул, что эту очередную меру эффективного сотрудничества государства и частного сектора не следует рассматривать лишь в аспекте бизнес – инвестиции.

«Это сотрудничество в первую очередь направлено на развитие общины из 200 семей, улучшение жизни общины, в том числе за счет создания рабочих мест в регионе. Эта логика легла в основу инициативы, реализованной моей семьей в Енокаване 15 лет назад. Внести свой вклад в развитие региона путем честного, расширяющегося бизнес», – сказал он.

Сотрудничество между АНИФ и ЗАО «Апага Проджектс» будет направлено на строительство новой 2,5-километровой зиплайн линии «Yell Extreme Park», спортивно-развлекательной площадки, а также гостиничного комплекса «Апага Резорт».

Ожидается, что в результате реализации программы парк утроит свою пропускную способность, почти удвоив количество постоянных рабочих мест.