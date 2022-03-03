Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Как передает «Арменпресс», Мхитарян выступил с заявлением по этому поводу.

«Я помню, как впервые надел футболку сборной в товарищеском матче против Панамы, когда забил свой первый гол в отборочном матче чемпионата мира против Эстонии. Несмотря на трудности, я хотел побеждать на каждом этапе своей карьеры.

Последние 15 лет для меня была величайшая честь играть за свою сборную. В последние 6 лет было величайшей честью быть ее капитаном.

После 95 международных игр, тяжелой работы, самоотверженности, беспрецедентных взлетов и падений при представлении моей страны на поле я решил завершить свои выступления в составе сборной Армении.

К такому выводу я пришел после последней игры с Германией, состоявшейся в ноябре. Я думаю, что сейчас подходящее время, я дал моей команде все, что мог.

Поэтому в ближайшие годы я полностью буду сосредоточен на своих клубных матчах.

Мои футбольная карьера начиналась в Армении, на моей родине, и я буду вечно благодарен всем тем, кто поддерживал меня, кто тренировал и воспитывал меня, с кем я играл, и наконец, всем, кто внес свой вклад в меня как футболиста, как в человека.

Удачи моей сборной!

«Навсегда ваш, Ено», – говорится в заявлении Генриха Мхитаряна.

Генрих Мхитарян – лучший нападающий всех времен Армении. Он дебютировал в составе сборной в январе 2007 года. Мхитарян играл в лучших лигах Европы. Он был игроком «Арсенала» «Манчестер Юнайтед» (2016-2018).

Забил гол в финале Лиги Европы в составе «Манчестер Юнайтед» в 2017 году, став, таким образом, первым армянским футболистом, выигравшим крупный европейский кубок. В 2013-2016 годах Мхитарян выступал за «Боруссию» Дортмунд.

Был признан лучшим футболистом Бундеслиги, забив 23 гола и сделав 32 результативные передачи в 52 матчах. Выступал за донецкий «Шахтер» (2010-2013) и донецкий «Металлург» (2009-2010).

Помимо выступлений за «Пюник» (1995-2006), Мхитарян играл за молодежную сборную страны, а в 17 лет уже как профессиональный футболист за взрослую команду. Он награжден медалью первой степени Президента Республики Армения за «За заслуги перед Отечеством» и 10 раз признавался лучшим армянским футболистом года.

Генрих Мхитарян владеет 7 языками (армянский, русский, английский, французский, немецкий, португальский и итальянский). Генрих окончил Государственный институт физической культуры и спорта Армении и Ереванский филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей.