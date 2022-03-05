Компания “Уральские авиалинии” распространила заявление о том, что с 4 марта по 26 марта прекращаются полеты в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом компания сделала запись в своем Telegram-канале.

“В связи с геополитической ситуацией авиакомпания”Уральские авиалинии ” вынуждена отменить следующие международные рейсы: с 4 по 26 марта– в ОАЭ, с 4 по 26 марта– в Армению, с 5 по 26 марта– в Азербайджан, с 4 по 26 марта– в Израиль”, – говорится в заявлении.

Ранее авиакомпания сообщила о прекращении с 1 марта рейсов в Венгрию, Испанию, Болгарию, Кипр, Португалию и Турцию —в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран.