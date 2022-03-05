Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, перевал Варденяц закрыт для всех видов транспорта.

Труднопроходимы автодороги Сараван-Зангер, Артик-Алагяз Ширакской области, Урцадзор-Ланджар Араратской области (метель), а автодорога Горайк-Сараван закрыта для грузовиков.

В Ашоцке, Амасии, Ланджике, Мастаре Ширакской области, на автодорогах Сараван-Зангер и Апаран-Арагац Арагацотнской области метель.

На поворотах Тигранашена Араратской области (метель), Джермуке Вайоцдзорской области, Абовяне Котайкской области, в районах Ахуряна, Маралика, Артика, Джаджура, Кети Ширакской области идет снег.

На поворотах Тигранашена Араратской области, в Вайоц дзоре, на автодорогах Севан-Мартуни Гегаркуникской области, Ланджик-Мастара Ширакской области, в Апаране, Арагаце, Талине Арагацотнской области местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. На российской стороне скопилось около 475 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.