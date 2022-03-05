5 марта, по случаю 63-летия со дня рождения национального героя Армении, Героя Арцаха, государственного и военного деятеля Вазгена Саргсяна, министр обороны Армении Сурен Папикян в сопровождении руководства ведомства посетил военный пантеон Ераблур.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения.

Министр обороны Армении и высокопоставленные военные лица почтили память и возложили цветы к могилам полководца Вазгена Саргсяна, а также к могилам сынов армянского народа, отдавших свои жизни во время защиты Родины.