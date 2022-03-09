Армения высоко оценивает роль Франции в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом в рамках проходящего в Париже форума “Амбиции: Армения-Франция” сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Коснувшись 44-дневной войны и солидарности Франции с армянским народом в те дни, Пашинян напомнил, что Макрон был первым мировым лидером, давшим четкую, беспристрастную оценку произошедшим событиям.

“Точно так же французское общество поддержало Армению в самый трудный момент, что выразилось и в резолюциях, принятых Сенатом и Национальным собранием Франции в защиту прав армян Арцаха.

В этом контексте хотел бы подтвердить высокую оценку Арменией важной роли Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также выразить надежду, что совместные с другими сопредседателями посреднические усилия позволят установить мир в регионе, способствовать открытию коммуникаций и развитию экономического сотрудничества”, — заявил премьер-министр Армении.

Он выразил надежду, что, несмотря на понесенные Арменией потери и вызовы, с которыми столкнулась Европа в связи с событиями на Украине, две страны продолжат укреплять армяно-французскую дружбу.