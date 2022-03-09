Национальная сборная Армении проведет товарищеские матчи со сборными Черногории и Норвегии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, 24 марта в Ереване сборная Армении примет сборную Черногории, а 29 марта в Осло сразится с командой Норвегии. Главный тренер команды Хоакин Капаррос опубликовал список игроков, приглашенных в национальную сборную:

Вратари:

Давид Юрченко — «Пюник»

Арман Нерсесян — ЦСКА

Генри Авагян — «Нораванк»

Защитники:

Вараздат Ароян – «Кадис» (Испания)

Андре Чалишир — «Силькеборг» (Дания)

Оганес Амбарцумян — «Анортосис» (Кипр)

Камо Оганесян– «Астана» (Казахстан)

Жирайр Маргарян — «Верес» (Украина)

Арман Оганесян- «Пюник»

Давид Тертерян — «Арарат-Армения»

Степа Мкртчян — ЦСКА

Полузащитники/Нападающие:

Артак Григорян — «Алашкерт»

Соломон Удо — «Арарат-Армения»

Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)

Оганес Арутюнян – «Пюник»

Артём Аванесян — «Арарат-Армения»

Артур Серобян — ЦСКА

Эрик Варданян – «Урарту»

Хорен Байрамян – «Ростов» (Россия)

Геворг Казарян – «Пюник»

Ваан Бичахчян — «Погонь» (Польша)

Лукас Селараян — «Коламбус Крю» (США)

Тигран Барсегян — «Слован» (Словакия)

Саргис Адамян – «Брюгге» (Бельгия).

Впервые в национальную сборную Армении приглашены футболисты ЦСКА Степа Мкртчян и Артур Серобян, а также Оганес Арутюнян, представляющий «Пюник».