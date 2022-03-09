Национальная сборная Армении проведет товарищеские матчи со сборными Черногории и Норвегии.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, 24 марта в Ереване сборная Армении примет сборную Черногории, а 29 марта в Осло сразится с командой Норвегии. Главный тренер команды Хоакин Капаррос опубликовал список игроков, приглашенных в национальную сборную:
Вратари:
Давид Юрченко — «Пюник»
Арман Нерсесян — ЦСКА
Генри Авагян — «Нораванк»
Защитники:
Вараздат Ароян – «Кадис» (Испания)
Андре Чалишир — «Силькеборг» (Дания)
Оганес Амбарцумян — «Анортосис» (Кипр)
Камо Оганесян– «Астана» (Казахстан)
Жирайр Маргарян — «Верес» (Украина)
Арман Оганесян- «Пюник»
Давид Тертерян — «Арарат-Армения»
Степа Мкртчян — ЦСКА
Полузащитники/Нападающие:
Артак Григорян — «Алашкерт»
Соломон Удо — «Арарат-Армения»
Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)
Оганес Арутюнян – «Пюник»
Артём Аванесян — «Арарат-Армения»
Артур Серобян — ЦСКА
Эрик Варданян – «Урарту»
Хорен Байрамян – «Ростов» (Россия)
Геворг Казарян – «Пюник»
Ваан Бичахчян — «Погонь» (Польша)
Лукас Селараян — «Коламбус Крю» (США)
Тигран Барсегян — «Слован» (Словакия)
Саргис Адамян – «Брюгге» (Бельгия).
Впервые в национальную сборную Армении приглашены футболисты ЦСКА Степа Мкртчян и Артур Серобян, а также Оганес Арутюнян, представляющий «Пюник».