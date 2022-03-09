Руководители министерств сельского хозяйства, представители научных и учебных учреждений, а также бизнеса стран Евразийского экономического союза обсудили на днях в ходе круглого стола перспективы развития общего рынка семян сельскохозяйственных культур.

Мероприятие прошло на площадке ведущей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках Могилевской области с участием председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича и министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна.

Тон мероприятию задал глава Коллегии ЕЭК, сразу отметив, что агропромышленный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики ЕАЭС. По его словам, вопрос бесперебойного снабжения населения Союза качественными и безопасными продуктами питания стал особенно чувствительным на фоне пандемии COVID-19 и нестабильности международных рынков. Именно в ответ на эти вызовы в ЕЭАС уже утверждены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности.

«Это важный шаг по формированию реальных механизмов стабилизации продовольственного рынка, обеспечению гарантированных взаимных поставок, а также устранению имеющихся барьеров и ограничений на общем аграрном рынке ЕАЭС», — пояснил г-н Мясникович.

05-02-2022 Могилевская область, г. Горки. Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. Круглый стол «Перспективы развития общего рынка семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС». Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Фото Андрея Сазонова

Результаты работы агропромышленного комплекса, продолжил он, способствовали повышению уровня обеспеченности ЕАЭС основными видами сельхозпродукции и продовольствия. Так, в 2021 году этот показатель составил 93%. Анализируя структуру списка продовольствия, председатель Коллегии ЕЭК указал на то, что страны интеграционной «пятерки» полностью покрывают внутренние потребности в зерне, свинине, овощах и картофеле, растительных маслах, сахаре и яйцах за счет собственного производства.

Отмечается лишь недостаток фруктов и ягод. При этом самый высокий в ЕАЭС уровень самообеспеченности сейчас в Беларуси (94%). Страна снабжает продовольствием не только свое население, но и является важнейшим поставщиком мясомолочной продукции на общий аграрный рынок Союза.

Однако, как констатировали участники круглого стола, на территорию Евразийского экономического союза все еще ввозятся значительные объемы высокотехнологичных средств производства для растениеводства и животноводства. Если говорить цифрами, то в 2021 году таких товаров было импортировано на сумму более 5 млрд долларов.

«В прошлом году главы государств ЕАЭС дали старт новому этапу развития единого рынка семян, определив направления дальнейшей унификации в этой сфере до 2026 года. На сегодня в Союзе действует Соглашение об обращении семян, которое позволит сократить зависимость от импорта и повысить обеспеченность собственными средствами производства», — рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Армения может стать поставщиком семян овощей

В ЕАЭС уже наметилась тенденция роста взаимной торговли семенами, объем которой достиг порядка 100 млн долларов по итогам прошлого года. Но наряду с этим, уточнил министр ЕЭК, импортозависимость по семенам все еще остается на достаточно высоком уровне, особенно по сахарной свекле, кукурузе, масличным культурам и т.д. Кстати, на тему импортозависимости по семенам министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК говорил и ранее, указывая на то, что в ЕАЭС существует огромный дефицит семян.

«Мало кто знает, что Евразийский союз испытывает крупный дефицит семян (и зерновых, и овощебахчевых, и других культур) и завозит их примерно на один миллиард долларов в год. К примеру, Беларусь, которая выращивает большие объемы сахарной свеклы, завозит семена из-за границы. Но не потому, что не может производить их сама, а потому, что в этой климатической зоне не вызревают эффективные семена. Точно так же импортируются семена рапса, кукурузы, сои и ряда других культур. Здесь, возможно, Армения и не может предложить замену. Однако есть позиция, которая республике точно по силам – это семена овощных культур», — ровно полгода назад заявил министр ЕЭК в эфире радио Sputnik Армения, добавив, что в общей сложности ЕАЭС импортирует семена овощей на сумму примерно 120-130 млн долларов в год.

Конечно же, рынок в более чем сто миллионов долларов достаточно большой, а по меркам Армении – практически неисчерпаемый. Хорошая новость в том, что эти самые 120-130 млн долларов весят чуть более одной тысячи тонн. И для того, чтобы эти объемы произвести большие территории земли не нужны. По сути, это означает, что Армения вполне может стать крупным поставщиком семян овощей для всего Евразийского экономического союза.

По мнению представителя ЕЭК, действующий у нас в стране Научный центр овощебахчевых и технических культур, расположенный в селе Даракерт недалеко от Еревана, может стать центром, где армянские сорта будут тиражироваться. Однако с имеющимися в стране мощностями создать масштабное производство явно не удастся. Поэтому, для того, чтобы обеспечить хотя бы 10-30% потребностей ЕАЭС в семенах овощей, нужно начать вести переговоры с крупнейшими мировыми производителями семян для организации подобного производства в самой Армении.

Преодолеть зависимость от импорта

В середине осени прошлого года Совет Евразийской экономической комиссии одобрил перечень сельскохозяйственных культур, по которым в странах ЕАЭС имеется критическая зависимость от импорта семян и посадочного материала. Сам документ был разработан агропромышленным блоком Комиссии с учетом предложений экспертов и уполномоченных органов государств Союза.

В утвержденный перечень был включен ряд сельскохозяйственных культур, среди которых — сахарная свекла, масличные (подсолнечник, рапс, сафлор), зерновые (кукуруза, озимая рожь), овощные и бахчевые, плодовые и ягодные культуры, многолетние травы (люцерна, эспарцет). По подсчетам ЕЭК, в настоящее время на рынок ЕАЭС импортируется более 90% необходимых семян сахарной свеклы, 60% семян подсолнечника, более трети семян кукурузы и рапса. В 2020 году государства Евразийского экономического союза закупили в третьих странах семена овощных культур более чем на 140 млн долларов, а также посадочный материал плодово-ягодных культур на 64 млн долларов.

Утверждение перечня сельскохозяйственных растений, по словам г-на Камаляна, это первый этап, направленный на идентификацию общей проблемы недостаточной обеспеченности семенами. Вторым важным шагом в реализации этой задачи станет разработка рекомендаций Комиссии по мерам развития селекции и семеноводства, преодоления зависимости от импорта семян и посадочного материала.

05-02-2022 Могилевская область, г. Горки. Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. Круглый стол «Перспективы развития общего рынка семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС». Фото Андрея Сазонова

Однако для дальнейшего повышения конкурентоспособности селекционеров и семеноводов государств-членов необходимо также координировать развитие этой отрасли в рамках ЕАЭС, о чем также говорилось в ходе недавнего круглого стола. В этой связи Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрена выработка предложений по совместным мерам в семеноводстве.

«С 2021 года мы проводим регулярные консультации с представителями семеноводческого бизнеса, также рассчитываем на активное участие научных кругов в подготовке исследования по текущему состоянию рынка семян в странах Союза. Далее планируется этот вопрос системно рассмотреть на заседаниях органов ЕАЭС для принятия нашими государствами дальнейших решений, которые помогут развивать семеноводство», — резюмировал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.