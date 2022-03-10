Премьер-министр Никол Пашинян коснулся обострившейся ситуации вокруг Арцаха и повреждения трубопровода, поставляющего в Арцах природный газ.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 10 марта Пашинян заявил, что на данный момент он воздержится от каких-либо оценок, так как они работают с властями Арцаха и с международными партнерами над стабилизацией и урегулированием ситуации.

«Пока не будем давать оценок, просто признаем, что такая ситуация есть, и постараемся сосредоточиться на решении проблемы», — заявил Пашинян.

В ночь с 7 на 8 марта в связи с повреждением газопровода, входящего в Арцах из Республики Армения, подача газа в Республику Арцах была прекращена. Поврежден участок газопровода, находящийся на территории, подконтрольной Вооруженным силам Азербайджана. Переговоры по проведению ремонтных работ с азербайджанской стороной ведут специалисты ЗАО «Арцахгаз», в них участвуют представители дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил и сотрудники Аппарата Совета безопасности Арцаха.