Национальное собрание Республики Арцах созывает специальное заседание в связи с пограничной ситуацией.

«Председатель НС Артур Товмасян подписал решение о созыве в 19:00 10 марта 2022 года внеочередного заседания Национального собрания Республики Арцах, согласно инициативе депутатов Национального собрания. На повестке дня заявление Национального собрания в связи с создавшейся ситуацией», — передает «Арменпресс» сообщение НС Арцаха.

9 марта, а затем и в течение ночи с 9 на Вооруженные силы Азербайджана систематически нарушали режим прекращения огня с применением огнестрельного оружия различного калибра, в том числе и минометов. Армия обороны Арцаха сообщила, что, 9 марта с 14:00 до 14:30 в направлении села Хнушинак Мартунинского района Арцаха из миномета было выпущено 2 снаряда калибром 60 мм. С 15:50 до 05:40 10 марта противник 15 раз вел огонь в восточном направлении, в районе села Храморт. В общей сложности было выпущено 23 снаряда калибра 60 мм.