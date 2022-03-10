По состоянию на 11:00 10 марта в Арцахе проведено 65 тестов, подтверждено 8 новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 26 пациентов.

В 2022 году для лабораторного выявления COVID-19 в Арцахе обследовано 10 011 граждан, из которых у 3 050 оказался положительный результат. Есть 39 летальных исходов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.