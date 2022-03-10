Никол Пашинян поблагодарил Ваагна Хачатряна за работу, проделанную на посту министра высокотехнологичной промышленности, и пожелал ему успехов на посту президента.

«Сегодня состоялось последнее заседание правительства с участием министра высокотехнологичной промышленности и избранного президента Республики Ваагна Хачатуряна. Господин Хачатурян, хочу выразить благодарность за работу в статусе министра и пожелать Вам успехов», — как сообщает «Арменпресс», сказал Никол Пашинян на очередном заседании правительства 10 марта.

Премьер напомнил, что 13 марта состоится церемония инаугурации президента, отметив, что все они примут участие в этом торжественном мероприятии.

Ваагн Хачатурян в свою очередь поблагодарил премьер-министра и членов правительства за оказанное доверие.

«Я доволен и тронут той атмосферой, которая была в правительстве, мне была предоставлена возможность использовать мои знания, мой опыт в управлении министерством. Хочу выразить благодарность всем присутствующим здесь коллегам, а также Аппарату правительства», — сказал Хачатурян.

Ваагн Хачатурян уверен, что в результате совместной работы с правительством в статусе президента действительно будут достигнуты успехи.

«Народ должен быть уверен, что программы, предусмотренные правительством на следующие пять лет, будут реализованы нашей совместной работой», — заявил Хачатурян, и вновь поблагодарил премьер-министра.

3 марта Национальное собрание Армении избрало на пост президента Ваагна Хачатуряна. Ваагн Хачатурян вступит на пост президента Армении 13 марта на специальном заседании НС.