Никол Пашинян считает необходимым использовать результаты армяно-французского форума, придать новый импульс экономическому сотрудничеству Франция-Армения и многое другое.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 10 марта, касаясь рабочего визита во Францию, премьер-министр Армении отметил, что там была многоплановая повестка дня.

«Необходимо сосредоточиться на реализации этой повестки, работать над активизацией экономических связей», — заявил премьер-министр.

Пашинян отметил, что помимо армяно-французских отношений в ходе визита в Париж был обсужден широкий круг вопросов, подчеркнув роль Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр также провел неформальную встречу с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, на которой, среди прочего, были обсуждены вопросы сотрудничества ЕС-Армения и эффективной реализации совместных программ.

«В целом, я считаю, что визит был довольно успешным, мы должны работать над реализацией его повестки и ее претворения в жизнь», — заключил Пашинян.