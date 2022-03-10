В результате российско-украинского конфликта возникли серьезные экономические вызовы, и в этом направлении ведется работа.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил президент республики Ваагн Хачатурян.

«Мы оцениваем наши возможности, наши внутренние ресурсы по производству зерна действительно сократились, но этот пробел будет восполнен другими путями», — сказал он.

Хачатурян заявил, что предстоят трудности, так как ожидаемого из Украины зерна не будет.

«В наших торговых отношениях с Россией также могут быть какие-то проблемы, так как определенные товары мы привозим из России. Помимо традиционных продуктов, таких как зерно, масло и т. д., есть и другие продукты, которые наши компании импортируют от компаний, представленных в России, и сейчас они там не работают. То есть, ситуация так запуталась, что мы в правительстве пытаемся распутать этот клубок и понять, что же нам делать. Эта работа ведется», — сказал Хачатурян.

По его словам, первым вопросом повестки правительства является борьба с ожидаемой инфляцией, один из шагов — наличие товарных запасов.

«Но цена пшеницы на мировом рынке сразу выросла на 50 долларов, сейчас мы не знаем, какие будут цены на нефть, потому что все взаимосвязано с ценой на нефть. Существующий пессимистический сценарий должен быть, но настроение общества и бизнесменов должны быть не в рамках этого пессимистического сценария, а в более мягких сценариях, в которых люди должны быть уверены, что со стороны государства делается все для содействия бизнес кругам.

Программы содействия социально незащищенных граждан будут продолжаться. Все это может привести к снижению доходов государственного бюджета», — заключил Хачатурян.