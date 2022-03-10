Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел расширенное заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены проблемы в сфере безопасности и гуманитарного характера, создавшиеся в республике. Глава государства подчеркнул, что поврежденный участок газопровода находится рядом с позициями противника, и азербайджанская сторона уже третий день без каких-либо оснований препятствует его ремонту.

«Нет никаких сомнений в том, что как повреждение газопровода и затягивание ремонтных работ, так и агрессивное поведение в отношении мирного населения Арцаха в последнее время имеют геополитический подтекст. В частности, Азербайджан пытается воспользоваться ситуацией вокруг Украины и занятостью международных акторов. Официальный Баку прибегает к очевидным провокациям с целью подвергнуть психологическому террору мирное население Арцаха и таким образом способствовать выселению армян из Арцаха.

Заверяю вас, что власти Арцаха на всех уровнях работают над предотвращением проблем в сфере безопасности и гуманитарного характера, равно как и выправлением создавшейся ситуации. Поэтому призываю всех сохранять спокойствие, излишне не накалять ситуацию и не прибегать к безответственным действиям», — сказал президент Арутюнян и поручил ответственным лицам исполнительной власти принять соответствующие меры для обеспечения безопасности и нормальной жизнедеятельности населения.