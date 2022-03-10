Депутаты Европарламента призывают ЮНЕСКО инициировать срочную миссию по установлению фактов и направить ее в Нагорный Карабах и прилегающие районы для расследования сигналов об уничтожении армянского культурного наследия и расследования ситуации на местах.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе обсуждения проекта резолюции «Уничтожение культурного наследия Нагорного Карабаха» заявил ряд депутатов Европарламента, в том числе представительница фракции ЕНП Желяна Зовко.

Кипрский депутат Костас Мавридес, в свою очередь, подчеркнул, что цивилизация и культура должны быть возможностью сближать народы, создавать дружбу, а не становиться инструментом ненависти и вражды.

«Мы имеем дело с культурным наследием страны, и когда оно уничтожается, это нарушение международного права. Европейский союз должен обратить внимание на это уничтожение, потому что оно происходит систематически. Это культурный геноцид, и его признание является жизненной необходимостью. Мы видели это в Пальмире, Сирии, мы видели это на оккупированном Турцией Кипре, мы видим это в Карабахе, и это совершается Азербайджаном. Важно признать этот культурный геноцид, совершенный Азербайджаном против армянской культуры в Нагорном Карабахе», — сказал Мавридес.