Национальное Собрание Республики Арцах приняло заявление-обращение к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, ООН и ее структурам.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“В последние дни напряженность в приграничных районах Арцаха приобрела новый размах, в частности, Азербайджан ведет интенсивный огонь из гранатометов по селам Храморт, Нахичеваник и Парух Аскеранского района, Хнушинак, Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района.

Подобные провокационные действия военно-политического руководства Азербайджана направлены на запугивание народа Арцаха и поддержание его в постоянной тревоге, а также подрыв миссии и авторитета российских миротворческих сил.

Национальное Собрание Республики Арцах решительно осуждает агрессивные и террористические действия Азербайджана против Арцаха, обстрелы населенных пунктов Республики Арцах, психологическое и информационное давление на мирное население, воспрепятствование ремонтным работам единственного газопровода, снабжающего Арцах природным газом.

Таким образом, официальный Баку продолжает свою антиармянскую политику, подрывая хрупкий мир и стабильность в регионе, что еще раз доказывает, что Азербайджан не готов к установлению прочного мира в регионе.

Парламент Арцаха призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ООН и ее соответствующие структуры дать адекватную оценку действиям Азербайджана, приложить усилия для пресечения подобных преступных посягательств.

Сложившаяся ситуация еще раз показывает, что признание права народа Арцаха на безопасную жизнь и на независимую государственность является единственно правильным и безальтернативным цивилизованным решением”.