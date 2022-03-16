В Ереване в Матенадаране имени Месропа Маштоца проходит двухдневный семинар «Историческое и культурное наследие Еревана», посвященный истории и культурному наследию столицы.

Как сообщает «Арменпресс», директор Центра исторического и культурного наследия Министерства образования, науки, культуры и спорта Хачик Арутюнян отметил, что цель семинара — обратиться к историко-культурному наследию Еревана, ко всем периодам истории Еревана: к самому раннему, к средним векам, к досоветскому и к советскому.

«Опыт показывает, что наши соотечественники недостаточно и не досконально знакомы с историей города, это хорошая возможность еще раз задуматься об историко-культурном наследии нашей любимой столицы. Проблем в сфере много, но для меня очень важно, чтобы наши сограждане знали наше историческое и культурное наследие.

Прежде всего, проблемы возникают из-за незнания этих культурных слоев. Мы сами довольно часто недобросовестно относимся к нашим памятникам, а потом требуем, чтобы они были сохранены», — заметил Хачик Арутюнян.

Касаясь вопросов, связанных со сносом зданий историко-культурных памятников, он отметил, что есть специальные профессиональные комиссии, где рассматриваются все эти узкоспециальные вопросы.

«Наша организация также вовлечена в такой профессиональный совет, и мы пытаемся сделать все возможное для сохранения зданий, имеющих культурно-историческое значение», — сказал он.

Начальник управления по охране памятников истории и культуры Министерства ОНКС Армении Арутюн Ванян подчеркнул важность мероприятия в том, что для Армении историко-культурное наследие имеет то же значение, что и для других стран — нефть, газ и золото.

«Отмечу, что есть проект изменений в законе об исторических и культурных памятниках и исторической среде, который министерство разработало и представило правительству.

Он включает в себя ряд важных реформ», — заключил Арутюн Ванян. Целью семинара является инвентаризация исторического и культурного наследия Еревана и проведение в ближайшее время более комплексной и всеобъемлющей международной конференции.