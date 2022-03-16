Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении

Собеседники обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, коснулись реализации договоренностей, предусмотренных в трехсторонних заявлениях. Никол Пашинян и Владимир Путин коснулись также обращения Армении к сопредседателям Минской группы ОБСЕ относительно организации переговоров по мирному соглашению.

Главы Армении и России обменялись мнениями об армяно-турецком диалоге, последних региональных событиях и ситуации в Украине. Обсудили также вопросы, связанные с предстоящим официальным визитом премьер-министра РА в Российскую Федерацию.