16 марта в Париже глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял участие в 40-м специальном заседании Министерской конференции Франкофонии, где выступил с речью.

Министр обратил внимание присутствующих на действия Азербайджана, направленные на обострение ситуации в регионе в нынешних геополитических реалиях. Были представлены действия Азербайджана, направленные на создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, в частности, факты создания препятствий в восстановлении жизненно важных объектов инфраструктуры, обстрелов и оказания психологического давления на мирное население.

Глава МИД отметил необходимость четкого и целенаправленного сигнала глав правительств Франкофонии властям Азербайджана на воздержание от попыток дестабилизации ситуации в регионе.

Было подчеркнуто, что Армения привержена всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей МГ ОБСЕ и готова к переговорам по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном без предварительных условий.