С 23-го по 25-е марта в Египте пройдет X Международный футбольный турнир СМИ и журналистов, который на этот раз пройдет в городе Хургада.

В турнире, как и в прошлые годы, примет участие и футбольная команда армянских журналистов, в составе которой и сотрудник «Арменпресс» Эдуард Айрапетян. В турнирах 2019 и 2021 годов, наша команда занимала второе место и завоевывала серебряные медали.

Помимо сборной Армении, в этом году в турнире примет участие рекордное количество журналистских команд из Бельгии, Грузии, Румынии, Марокко, Молдовы, а также несколько команд, представляющих Египет.

Их всего будет 12. Команды разделены на 3 группы, сборная журналистов Армении попала в группу C, где ее соперниками будут команды Румынии, Марокко и Хургады. Победители групп будут оспаривать звание чемпиона, а обладатели 2-го места в группах разыграют 4-6 места.

Сборная армянских журналистов по футболу, в составе которой сотрудники ряда армянских СМИ, участвовала во многих международных турнирах и становилась призером.Смотреть матчи турнира можно на официальной странице нашей команды в Facebook.