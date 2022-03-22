Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с авиакатастрофой, произошедшей в провинции Гуанси, направил премьер-министру Китая Ли Кэцяну телеграмму соболезнования.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

В телеграмме говорится: «От имени Правительства Республики Армения и лично от себя выражаю Вам, Правительству Китайской Народной Республики и дружественному китайскому народу соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Китайские авиалинии», произошедшем в провинции Гуанси.

Желаю семьям погибших, родным выдержки и терпения, чтобы пережить эту тяжелую утрату».