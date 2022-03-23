Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства «БелТА» Ирина Акулович поздравила своего армянского коллегу Нарине Назарян со вступлением на должность директора Государственного информационного агентства «Арменпресс».

«Уважаемая Нарине!

Поздравляю Вас с избранием на пост генерального директора информационного агентства «Арменпресс».

Вы возглавили мощную современную медиаструктуру, опирающуюся на богатый практический опыт, высокий профессионализм сотрудников, новейшие информационные технологии. Руководство такой компанией — не самый простой процесс. На этом пути важно не бояться трудностей, не останавливаться на достигнутом, активно развиваться и двигаться вперед.

Желаю Вам удачи и успехов, ярких и интересных проектов, смелых идей и высоких достижений!», — написала в своем поздравительном послании генеральный директор «БелТА».

Решение о назначении Нарине Назарян директором ЗАО «Арменпресс» было принято на собрании полномочных представителей учредителей компании, состоявшемся 18 марта, на основании решения конкурсной комиссии на замещение вакантной должности директора ЗАО и заключения о признании Нарине Назарян победителем конкурса 15 марта. Нарине Назарян, психолог по профессии, имеет более чем 18-летний опыт работы в сфере СМИ, из которых 17 лет проработала в «Арменпресс», более семи лет занимала должность заместителя директора компании, в 2011-2021 гг. должность главного редактора. На посту директора «Арменпресс» она заменила Арама Ананяна.