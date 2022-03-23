В связи с военными действиями в Украине по приказу министра иностранных дел Армении в Молдову был командирован представитель МИД, который оказывает различную консульскую, консультационную, организационную помощь гражданам Армении и армянам, которые пересекли украинско-молдавскую границу.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении.

При активном участии Почетного консула Республики Армения, Армянской Апостольской церкви и армянской общины в круглосуточном режиме решаются вопросы, связанные с оказанием помощи гражданами Республики Армения и армянам на пограничных контрольно-пропускных пунктах, проживанием и питанием в Молдове, и их возвращением в Армению.