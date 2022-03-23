Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уверяет, что в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу стороны еще раз подтвердили, что Армения и Турция продолжают диалог без предварительных условий.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата фракции «Гражданский договор» Рипсиме Григорян.

Депутат попросила уточнить, каковы ожидания после участия в Анталийском дипломатическом форуме, после встречи с министром иностранных дел Турции и когда планируется следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции.

Арарат Мирзоян отметил, что уже ретроспективно можно сказать, что участие в Анталийском дипломатическом форуме на уровне министра иностранных дел было правильным решением.

«Мы убеждены, что Армения и Турция могут, должны нормализовать отношения, то есть наладить дипотношения и открыть границы. Я думаю, что встреча двух министров оказала положительное влияние на этот процесс. Конкретной договоренности достигнуто не было, но обе стороны — и мы, и турецкая сторона, еще раз подтвердили, что продолжаем диалог, продолжаем процесс без предварительных условий, имея целью действительно открыть границы», — сказал Мирзоян.

По словам министра, между двумя сторонами есть некоторые расхождения по темпам, но в целом, по крайней мере, на вербальном уровне обе стороны подтверждают, что конечной целью является открытие границ. «В контексте этого открытия мы также обсудили текущие вопросы — граница, торговля и т.д., чтобы облегчить жизнь наших соотечественников, работающих в этих сферах», — сказал глава МИД.

Касаясь того факта, что министр иностранных дел Турции во время встречи был без галстука, Мирзоян отметил, что форум проходил в формате «без галстуков». Некоторые министры носили галстуки, некоторые нет, один министр мог носить галстук в один день, а на следующий — нет. «Вы можете видеть меня в галстуке во время встречи с Чавушоглу, на фото, сделанном во время встречи с главой МИД Австрии, видно, что я без галстука, а министр иностранных дел Австрии в галстуке», — сказал Мирзоян.

Коснувшись фотографии с министра иностранных дел Турции, где Мирзоян улыбается, глава МИД Армении отметил: «При всем уважении ко всем погибшим и чувствам их семей, если я буду знать, что моя улыбка может в будущем спасти жизнь хотя бы одному армянскому солдату, я буду улыбаться еще и еще».