Правительство Армении уже разработало 21 мероприятие по поддержке Арцаха, которые могут быть реализованы в любой момент, но это зависит от развития событий.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал вице-премьер Мгер Григорян в ответ на вопрос депутата Тиграна Абрамяна.

«Здесь важнее, какой будет экономическое положение в этой ситуации, какое влияние окажут беспрецедентные ценовые вызовы, в том числе для наших соотечественников в Арцахе, и в соответствии с ними мы будем осуществлять мероприятия», — сказал Григорян.

По словам вице-премьера, перечень мероприятий уже опубликован на сайте правительства. Григорян затруднился ответить, какие меры будут реализованы в первую очередь, но заверил, что имеются все возможности для реализации даже мероприятий массовой социальной поддержки и программ, связанных со строительством инфраструктуры.

«Мы сделали все, чтобы 2021 год стал институциональным годом для бюджета Арцаха, чтобы все возможные мероприятия были реализованы правительством Арцаха. Было желание, чтобы целевые мероприятия социальной помощи в 2022 году были реализованы с институциональным инструментарием Арцаха, но я не исключаю, что в какой-то момент правительству Армении будет необходимо параллельно реализовать дополнительные программы», — заключил Григорян.