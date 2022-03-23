Вице-спикер Национального Собрания Армении Ишхан Сагателян 23 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо и первого советника посольства Франции К. Кацахяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, И.Сагателян высоко оценил дружественные армяно-французские отношения. “Франция является одной из самых важных и дружественных Армении стран в Европе. Мы всегда видели поддержку Францией Республики Армения и заинтересованы в развитии двусторонних отношений«, — подчеркнул вице-спикер НС.

И.Сагателян представил ситуацию и проблемы в Армении и Арцахе в послевоенный период, отметив, что и Армения, и Арцах в настоящее время имеют серьезные проблемы с безопасностью. После прекращения огня Азербайджан продолжает свою угрожающую риторику, агрессию и политику, направленную на изгнание армян из Арцаха. В этом контексте вице-спикер НС отметил, что азербайджанские вооруженные силы в прошлом году вторглись на суверенную территорию Армении в двух направлениях и продолжают там оставаться.

Касаясь Арцахской проблемы и происходящих вокруг нее процессов, И.Сагателян отметил, что несколько дней назад азербайджанская сторона взорвала газопровод в Арцахе, поставив перед гуманитарной катастрофой около 100 тысяч жителей. К этому добавляются различные угрозы арцахцам покинуть деревни. “Мы придаем большое значение реакции международного сообщества и четкой оценке происходящего. Арцахский вопрос должен решаться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ”, — подчеркнул он, добавив, что этот формат, вопреки желанию Азербайджана, должен быть сохранен. “Наша позиция заключается в том, что Арцах никогда не может быть частью Азербайджана”, — заявил оппозиционный депутат.

Посол поинтересовалась отношениями между оппозицией и властями, вопросами невыдвижения оппозицией кандидата в президенты, подписания мирного договора с Азербайджаном, армяно-турецкими отношениями и т.д. В свою очередь Анн Луйо отметила высокий уровень армяно-французских отношений, коснулась встреч с парламентской оппозицией. Посол заметила, что Франция внимательно следит за действиями на армяно-азербайджанской границе.

Касаясь урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, Анн Луйо заверила, что Франция сохраняет свои позиции в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, чтобы иметь возможность помочь обеим сторонам в установлении мира и стабильности в регионе.