23 марта министр обороны РА Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что на встрече присутствовал и атташе по вопросам обороны посольства США в Армении, полковник Грегори Пайпс.

В ходе встречи министр обороны проинформировал посла США о ситуации на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, а также о гуманитарных вопросах, подчеркнув необходимость их скорейшего разрешения.

Стороны также обсудили текущие вопросы и перспективы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны. В завершение встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в области международной безопасности и военно-политических событиях.