Позиция Армении в отношении декларации, подписанной президентами Турции и Азербайджана в Шуши, не изменилась: эта позиция Армении выражена в заявлении МИД, сделанном еще в июне прошлого года.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос оппозиционного депутата.

Депутат подчеркнул, что «Шушинская декларация» содержит антиармянские положения, посягающие на территориальную целостность Армении, а затем напомнил, что она была ратифицирована парламентами Азербайджана и Турции, после чего ее подписал и президент Турции. Депутат поинтересовался, были ли предприняты какие-либо действия на уровне МИД после июньского заявления МИД Армении.

В ответ Мирзоян подчеркнул: «Позиция Республики Армения в связи с “Шушинской декларацией” совершенно не изменилась».

Депутат отметил, что заявление МИД Армении давало оценку, когда это заявление было на уровне только декларации и спросил, когда она была ратифицирована, подписана, в каком-то смысле вышла на более высокий юридический уровень, не должна ли за ней последовать другая позиция.

Мирзоян признал, что в словах депутата есть серьезная логика. «Мы должны понять, что добавит заявление большего осуждения и более резкой оценки и в чью пользу это будет», — сказал министр Мирзоян.