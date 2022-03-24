Во французском городе Монпелье стартовал чемпионат мира по фигурному катанию, в котором участвуют и фигуристы Армении.

Как передает «Арменпресс», Армению на этом важном смотре представляют участники зимних Олимпийских игр в Пекине Тина Карапетян и Симон Сенекал, которые выступят в танцевальном парном турнире. Чемпионат мира продлится до 27 марта.

Тина Карапетян и Симон Сенекал начнут борьбу на чемпионате мира 25 марта в квалификационном раунде. В случае успеха они 26 марта выступят с произвольной программой. Фигурист Славик Айрапетян должен был принимать участие в чемпионате мира, но не был допущен из-за травмы спины.

Молодой армянский фигурист Семен Даниелянц готовится к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 13 по 17 апреля в Таллинне, Эстония.