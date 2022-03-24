Международная правозащитная организация «Freedom House» осудила нарушение со стороны Азербайджана газоснабжения в Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом организация заявила на своей странице в Twitter.

«Азербайджан должен предотвратить гуманитарный кризис, восстановить бесперебойные поставки газа жителям Нагорного Карабаха, которые уже в течение недель страдают от холодов, без отопления и горячей воды», — говорится в заявлении.

Подача газа в Республику Арцах была прекращена в ночь с 7 на 8 марта из-за повреждения газопровода. Азербайджанская сторона в течение нескольких суток не позволяла армянской стороне и российским миротворцам приближаться к газопроводу для его восстановления. Отсутствие газа создало много проблем для населения Арцаха. 18 марта было объявлено, что ремонт газопровода завершен, и на следующий день подача газа была восстановлена.

Однако позже Информационный штаб Арцаха распространил заявление, в котором говорится, что подача газа в Арцах вновь прекращена вследствие непосредственного вмешательства Азербайджана. В заявлении говорится, что есть основания полагать, что во время ремонта газопровода Азербайджан установил на газопроводе задвижку, посредством которой остановил подачу газа.