Вот уже три дня население Республики Арцах вновь лишилось газоснабжения. Произошло это в результате непосредственного вмешательства Азербайджана.

Как «Арменпресс», об этом на очередном заседании правительства 24 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Как известно, 7 марта на подконтрольной Азербайджану территории был взорван газопровод, идущий в Арцах. Под разными предлогами Азербайджан не позволял ремонт газопровода, и в итоге сам его отремонтировал. В результате, по нашей информации, на газопроводе была установлена задвижка. Через 4 дня после восстановления 18 марта подачи газа в Арцах, 21 марта, Азербайджан просто перекрыл задвижку газопровода, без всяких взрывов, тем самым доказав, что он был и виновником взрыва 7 марта», — заявил премьер-министр.

Глава государства обратил особое внимание на то, что оба перебоя газоснабжения произошли в особых условиях.

«7 марта в Арцахе выпало беспрецедентное за последние тридцать лет количество снега, температура воздуха упала до беспрецедентного уровня. 21 марта был побит рекорд низкой температуры и количества снега, снежный слой местами достигал полутора метров, в столице Степанакерте был на отметке 1 метра, температура воздуха опустилась до -8 градусов. И в этих условиях Арцах намеренно был лишен подачи природного газа, который жизненно необходим для отопления квартир, детских садов, школ и больниц», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что этого достаточно, чтобы понять, что в результате действий Азербайджана Арцах оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Никол Пашинян не сомневается, что героический народ Арцаха преодолеет и это испытание.

«Но сознавая это, я должен признать, что Азербайджан своими действиями послужил и народу Арцаха, потому что этот эпизод с газопроводом для международного сообщества станет очень точным и кратким описанием арцахской проблемы. Благодаря этому эпизоду международное сообщество сможет понять суть карабахского вопроса, не листая сотни страниц и не изучая нюансы истории.

Это бесспорно свидетельствует о политике Азербайджана в отношении армян Арцаха. Эта политика делает невозможным их проживание на собственной родине. Вот уже почти полтора года Азербайджан бьет в барабаны о своей славной победе в 44-дневной войне 2020 года, но тот факт, что после стольких страданий и лишений в Арцахе сегодня проживают около 117 000 армян, Азербайджан считает своим самым большим поражением. И он поставил задачу сделать все, чтобы довести до конца свою политику этнических чисток в Арцахе», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Пашиняна, в этом смысле очень символичным и красноречивым является заявление МИД Азербайджана, распространенное накануне, в котором говорится, что вопрос поставки газа в Арцах является внутренним делом Азербайджана.

«Если перевести это заявление с дипломатического языка, то оно будет означать: международное сообщество, не смотрите в эту сторону и разрешите нам беспрепятственно, незаметно для международного сообщества, путем «антитеррористических операций», довести до конца политику освобождения Арцаха от армян посредством этнической чистки и политики геноцида. Этого не должно быть, дипломатическая служба Армении, другие официальные лица, политические силы, СМИ, неправительственные организации, частные лица посредством социальных сетей должны подробно и широко представить международному сообществу то, что происходит в Арцахе в последние 15 дней», — заключил Никол Пашинян.