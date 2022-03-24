Винный и ресторанный критик американского издания «The New York Times» Эрик Асимов опубликовал статью о 10 малоизвестных сортах винограда, которые достойны более широкого распространения.

Как передает «Арменпресс», в его список попал и сорт армянского винограда «Арени»

Асимов написал, что, вообще, Кавказ многие считают одним из мест возникновения вина. Он подчеркнул, что, хотя в регионе есть виноград десятка сортов, которые заслуживают более широкого признания, но он специально хотел бы выделить армянский сорт «Арени». «Этот красный виноград я пробовал несколько раз, и каждый раз его вкус был удивительно хорош». Он особо отметил тонкий вкус армянского винограда этого сорта.

Эрик Асимов заметил, что армянский сорт «Арени», и ряд других сортов винограда из Франции, Португалии, Испании, Греции несправедливо малоизвестны за пределами собственных регионов, в то время как вина из этих сортов получаются очень вкусными.