Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения заявлений о предоставлении социальной помощи от граждан Российской Федерации и Украины не получало.

Об этом в интервью «Арменпресс» заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

«Любой вопрос, который может быть поднят гражданами, проходит через 49 районных центров единой социальной службы РА. Могу сказать, что по сегодняшним данным у нас нет заявлений в адрес совместной социальной службы или министерства от прибывших в Армению граждан России и Украины. Поэтому вопрос какой-либо социальной программы в этом направлении в министерстве не обсуждается», — сказал министр Мкртчян.

Министр сообщил, что были только один или два случая, когда граждане Украины, имеющие также гражданство РА, интересовались вопросами, связанными с пенсией.

«Мы внимательно следим за развитием событий (российско-украинских событий — прим. ред.), если будет спрос на социальные программы, мы обязательно сделаем это предметом обсуждения», — сказал министр.