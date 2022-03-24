Женщины Арцаха организовали в Степанакерте мирный митинг, чтобы их голос был услышан в международных организациях, и чтобы еще раз привлечь внимание к прекращению газоснабжения Арцаха, вследствие непосредственного вмешательства Азербайджана, и к возникшей гуманитарной катастрофе.

Как передает «Арменпресс», об этом заявила одна из собравшихся в Степанакерте женщин. «Все международные организации, исходя из гуманитарных принципов, не должны мириться с этой ситуацией, и лишь делать призывы, они должны предпринять конкретные шаги».

Женщины подчеркнули, что сейчас в Арцахе происходит гуманитарная катастрофа, и мир знает, кто в этом виноват. И если Азербайджан воспользуется случаем, они могут оказаться в худшем положении. Женщины Арцаха напомнили, что арцахцы имеют такие же права, как и любой другой гражданин, проживающий в мире, но на данный момент они находятся в безвыходном положении вследствие агрессии Азербайджана. «И самое печальное, что нет структуры, способной заставить агрессора прекратить свои злодеяния», — сказала одна из женщин.

Они подчеркнули, что народ Арцаха будет отстаивать свою землю и свои права. «Требуем, чтобы все международные организации немедленно занялись вопросом безопасности народа Арцаха, это не только бытовой вопрос, но и вопрос безопасности. Ни один гражданин Арцаха не хочет покидать свою землю, свой дом, уезжать из Арцаха. Пусть в Азербайджане поймут, что народ Арцаха жил, и будет жить в Арцахе», — сказала одна из участниц митинга, подчеркнув, что они будут бороться до конца, враг не сможет выселить армян из Арцаха.

Подача газа в Республику Арцах была прекращена в ночь с 7 на 8 марта из-за повреждения газопровода. Азербайджанская сторона не позволила армянской стороне и российским миротворцам приблизиться к газопроводу для его восстановления. Затем, в результате переговоров при содействии правительства Армении и российских миротворцев, азербайджанская сторона восстановила поврежденный газопровод. После власти Арцаха сообщили, что с 21 марта из-за вмешательства Азербайджана газ в Арцах вновь не поступает. В Арцахе заявили, что есть достаточные основания утверждать, что при проведении ремонтных работ на газопроводе, азербайджанская сторона установила задвижку, посредством которой останавливается подача газа.