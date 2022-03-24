Вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух. Об этом сообщает Информационный штаб Республики Арцах.

«24 марта в 16:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. Представители российских миротворческих сил, дислоцированных в Республике Арцах, пытаются путем переговоров остановить дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции.

Сообщаем вам, что женщины и дети из общины Храморт Аскеранского района эвакуированы по соображениям безопасности.

Призываем население сохранять спокойствие, на всех остальных участках линии соприкосновения ситуация на данный момент стабильная», — говорится в заявление информационного штаба.