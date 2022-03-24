Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 24 марта провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы продолжительного развития армяно-грузинских отношений, укрепления политического диалога посредством взаимных визитов высокопоставленных лиц.

Глава МИД Армении проинформировал своего коллегу о действиях Азербайджана по оказанию психологического давления на население Нагорного Карабаха, воспрепятствованию нормальной работе жизненно важных инфраструктур в суровых зимних условиях, в результате чего Арцах находится на грани гуманитарный кризиса.

Арарат Мирзоян представил позицию армянской стороны по началу переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению, подчеркнув в этом контексте посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.