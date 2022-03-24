Авиакомпания «Армения» отменила рейсы NGT936/935 Москва-Ереван-Москва с 24 марта по 15 апреля в связи с европейско-американскими ограничениями.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в «Facebook» сообщил заместитель директора авиакомпании Геворг Хачатрян.

«Рейсы NGT930/929 Ереван-Москва-Ереван будут выполняться согласно расписанию. Сейча ведутся переговоры, ведется работа по поиску альтернативных решений. Дополнительная информация будет регулярно обновляться. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении.