Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян выступил на 66-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке, представив программы, направленные на помощь вынужденным переселенцам из Арцаха.

В беседе с «Арменпресс» министр Мкртчян отметил, что представил вызовы, с которыми столкнулся народ Арцаха в результате развязанной Азербайджаном против Арцаха войны.

«Большинство из более чем 90 тысяч вынужденных переселенцев из Арцаха — это женщины и дети, которые участвуют в различных программах помощи. Я представил работу, направленную на преодоление социального кризиса. Я также говорил о том, что необходимо сделать, чтобы обеспечить им достойные условия», — сказал Нарек Мкртчян, добавив, что в этом направлении еще многое предстоит сделать.

Большинство перемещенных лиц из Арцаха вернулись, но в Армении по-прежнему много людей, нуждающихся в поддержке и достойных условиях. Особой проблемой остается жилищный вопрос. Пока не будет решен вопрос с жильем в Арцахе, они будут оставаться в Армении.