Шахматист Левон Аронян, выступающий под флагом США, один из лидеров Гран-При Берлина.

Как передает «Арменпресс», в 5-м туре Гран-При Аронян играл с Андреем Есипенко. Он играл белыми фигурами, и на 23-м ходу партии вынудил соперника сдаться.

Левон Аронян и Хикару Накамура с 3 очками из 5 возможных лидируют в турнирной таблице.

Гран-При Берлина — регулярный турнир серии Гран-При под эгидой Международной шахматной федерации. В этом году в берлинском турнире принимают участие 16 шахматистов. Он позволит двум гроссмейстерам принять участие в турнире претендентов на первенство мира по шахматам.