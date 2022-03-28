В столице Венгрии Будапеште стартует чемпионат Европы по борьбе.

Как передает «Арменпресс», в первый день соревнований в борьбу вступят спортсмены, выступающие в весовых категориях 57 кг, 65 кг, 70 кг и 79 кг.

В весовой категории 57 кг первым соперником Мавела Хндзрцяна в квалификационном раунде будет Анатолий Буруинани из Молдовы.

В весовой категории 65 кг представитель Армении Геворг Тадевосян встретится с сербом Стеваном Андричем.

В весовой категории 70 кг первым соперником Армана Андриасяна в 1/8 финала будет Селахаттин Кылычсаллаян из Турции.

Арман Авагян в весовой категории 79 кг в квалификационном раунде встретится с борцом, одержавшим победы над представителями Азербайджана и Болгарии.