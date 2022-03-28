Сборная журналистов Армении по футболу на X Международном чемпионате СМИ и журналистов, проводимом в египетской Хургаде, заняла первое место и завоевала золотые медали и Кубок.

Как передает «Арменпресс», в турнире приняли участие 10 команд, 5 из Египта, остальные 5 из Грузии, Молдовы, Сенегала, Армении и Румынии. Второе место заняла команда спортивных корреспондентов города Александрия, а третье — сборная Молдовы.

Команда Армении показала следующие результаты:

Групповой этап:

Армения-Румыния — 3-0;

Хургада-Армения — 5-3.

Плей-офф:

Четвертьфинал — Армения-Хургада Марин Спорт — 5-2;

Полуфинал — Молдова-Армения — 3-5.

Финал — Армения-Александрия Спортинг Медиа — 2-0.

Лучшим вратарем турнира был признан Баграт Казумян. В турнирах 2019 и 2021 гг. наша команда занимала второе место.

«Мы долго шли к нашей первой победе на международных турнирах, в последние годы всегда бывали либо третьими, либо вторыми. И вот пришло время насладиться радостью победы. Особенно приятно, что нам наконец-то удалось обыграть наших постоянных соперников, молдавскую команду, которой мы всегда проигрывали.

Игра полуфинала стала украшением турнира. Только после этой победы мы поверили, что сможем занять первое место. В финале мы очень хорошо играли в зоне защиты, у соперника не было ни единого шанса у наших ворот, и мы смогли использовать созданные возможности. Эта победа важна и с точки зрения узнавания нашей стране, так как турнир освещался рядом местных СМИ и социальных сетей», — сказал капитан команды, главный редактор Агентства «Медиамакс» Давид Алавердян.