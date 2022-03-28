Армянские стрелки на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем в Норвегии, завоевали 10 медалей — 7 золотых и 3 серебряных.

Как сообщает «Арменпресс», в составе сборной Армении было 12 спортсменов. Их сопровождали главный тренер сборной Армении по стрельбе Сейран Никогосян, второй тренер сборной Андраник Айвазян и генеральный секретарь сборной Армении по стрельбе Арег Сарибекян. В соревнованиях по бегущей мишени, нормальному бегу, 30+30 выстрелов в женском одиночном разряде звание чемпионки завоевала Лилит Мкртчян, набрав 561 очко. Арусяк Григорян завоевала серебряную медаль с 557 очками.

В юношеском зачете того же соревнования представители Армении завоевали две золотые медали: Гор Хачатрян (571 балл) и Гоар Арутюнян (556 баллов). Представители Армении завоевали медали в смешанном беге, в соревновании 20+20 выстрелв. Лилит Мкртчян (373 балла) завоевала золотую медаль во взрослой борьбе, а Арусяк Григорян (370 баллов) завоевала серебряную медаль. Гор Хачатрян и Гоар Арутюнян завоевали золотые медали и в юношеской борьбе. Они заняли первое место в командном миксе, в соревновании 20+20 выстрелов, а второе место заняли Ованнес Маргарян и Лилит Мкртчян.

Эльмира Карапетян, участница Олимпийских игр в Токио показала отличный результат из пневматического пистолета, набрав 573 балла и заняв 9-е место. На следующий день Эльмира Карапетян набрала 290 очков в командном смешанном упражнении пневматический пистолет, 10 м, 30 + 30 выстрелов (1 юноша + 1 девушка).