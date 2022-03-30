Члены сборной Армении по вольной борьбе завоевали первые медали на проходящего в Будапеште Чемпионате Европы.

Как сообщает Арменпресс, в финале чемпионата в весовой категории до 70 кг представитель Армении Арман Андреасян встретился с Зурабом Якобишвили из Грузии и проиграл со счетом 1:2. Андреасян стал серебряным призером Чемпионата Европы.

Ранее Манвел Хндзрцян в весовой категории до 57 кг завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Европы одержав победу над представляющим Германию Никласом Штечелем со счетом 6:2.