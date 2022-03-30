Федерация футбола Армении после самого крупного в истории поражения в матче с Норвегией распространила следующее заявление:

Как передает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«Уважаемые болельщики!

Сегодня сборная Армении в матче с Норвегией потерпела очень болезненное поражение.

Несмотря на то, что матч был дружеским, тем не менее, этому поражению нет никаких оправданий.

Заверяем вас, что за очень короткое время мы проанализируем произошедшее, сделаем соответствующие выводы, и национальная сборная Армении уже в июне, в начале розыгрыша Лиги Наций, снова предстанет с боевым духом.

У нас одна цель — выйти в финал Евро-2024. Для достижения этой цели ФФА, футболисты сборной и тренерский штаб приложат максимум усилий.

Мы просим прощения у всех болельщиков за этот результат. Мы всегда были едины и после побед, и после поражений.

Надеемся, что в ближайшем будущем национальная сборная Армении своей игрой вновь подарит радость многотысячным болельщикам нашей сборной».Матч Норвегия-Армения завершился со счетом 9:0.