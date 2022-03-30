Всемирный банк опубликовал на днях свой мартовский обзор, где по части, касающейся экономики Армении, отмечается, что российско-украинское противостояние окажет негативное воздействие на армянскую экономику сразу по нескольким направлениям. Речь, по мнению аналитиков ВБ, идет о сфере торговли и объеме поступающих в нашу страну денежных трансфертов. Влияние будет и в контексте цен на товары, поскольку рост мировых цен на продовольствие и нарушение логистических цепочек может увеличить инфляционные давления в Армении.

В качестве еще одного и довольно существенного направления эксперты указали сокращение иностранных инвестиций, с учетом того, что экономика Армении тесно связана с Россией. Достаточно сказать, что в объеме общих иностранных инвестиций на долю России за девять месяцев 2021 года пришлось 49,9%. В цифровом выражении общий объем российских инвестиций в Армении в январе-сентябре прошлого года составил порядка 975,1 млн долларов (с годовым ростом на 86,1%). Лидирует Россия и по объему прямых иностранных инвестиций в Армению, где по итогам девяти месяцев 2021 года показатель составил 371,1 млн долларов (с годовым ростом на 41%).

Однако, как отметили в Министерстве экономики еще в начале февраля текущего года, для достижения целей экономической политики в Армении необходимо довести соотношение инвестиций к ВВП минимум до 25%. Что касается прямых иностранных инвестиций, то, пояснили в ведомстве, политика правительства будет направлена на обеспечение 6% соотношения прямых инвестиций к ВВП.

В этом смысле одна из главных задач экономического ведомства в ближайшем будущем будет сводиться к увеличению объемов прямых иностранных вложений в местную экономику до указанной отметки. Привлекающим фактором для иностранных инвесторов может стать возможность их выхода на более крупные рынки, что особенно актуально с учетом малых объемов армянского рынка.

Доступ к инфраструктурам без дополнительных затрат

Но для достижения намеченного показателя и улучшения делового и инвестиционного климата в стране необходима также реализация конкретных шагов, которые и запланировало Минэкономики, представив недавно на едином портале правовых актов e-draft законодательную инициативу под названием «Инфраструктуры в обмен на инвестиции» и «Имущество в обмен на инвестиции». Принятие этого законопроекта, как считают в ведомстве, станет новым способом мотивации инвесторов, а нашей стране принесет около 150 млн долларов ежегодно.

«В настоящее время уровень развития инфраструктур в Армении, несмотря на растущие в последние годы темпы, продолжает оставаться низким с точки зрения привлекательности инвестиционной среды. Правительство Армении, придавая важность улучшению инвестиционной среды, а также развитию и усовершенствованию системы управления, нацелено на привлечение новых инвестиций путем создания и развития инфраструктур, плюс — предоставления государством необходимого имущества»» — отмечают авторы законодательной инициативы, поясняя, что этим законопроектом как раз и предлагается оказать содействие инвесторам путем строительства со стороны государства необходимой инфраструктуры, а также предоставления соответствующего имущества для реализации инвестиций в Армении.

В Минэкономики полагают, что реализация программы «Инфраструктура в обмен на инвестиции» окажет серьезное воздействие с точки зрения ​стимулирования инвестиций со стороны частного сектора на территории Армении. Ведь тем самым государство создает для них благоприятные условия по части обеспечения необходимой инфраструктурой (к примеру, общественные здания, дороги, тротуары, водопровод, канализация, коммуникации и т.д., находящиеся вблизи территории реализации инвестпрограммы). По мнению разработчиков программы, это крайне важно с точки зрения жизнеспособности инвестиционного проекта.

«Основная цель в том, чтобы предоставить бенефициарам программы доступ к инфраструктурам, необходимым для осуществления инвестпроекта, без дополнительных затрат. Речь, в частности, о строительстве дорог, прокладке газопроводов, систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения», — перечисляют авторы законопроекта.

Госимущество на безвозмездной основе

Что касается мероприятия «Имущество в обмен на инвестиции», то и в этом случае главная задача сводится к поощрению инвестиций частного сектора на территории нашей страны. Разница в том, что для создания благоприятных условий государство предлагает по этому компоненту предоставление инвестору необходимого имущества (здания, постройки, земельные участки) для реализации инвестиционной программы. Ну и заодно правительство намерено повысить эффективность использования государственного имущества.

Ведь среди имеющегося на балансе государства недвижимого имущества есть также и нефункционирующие структуры, количество которых достигает нескольких десятков. Среди них много предприятий, занимающих в советские годы весомое положение в сфере промышленности не только Армении, но и всего Советского Союза. Однако годами эти заводы бездействовали, несмотря на то, что ввод в эксплуатацию хотя бы части из них мог бы привести к ощутимому росту показателей отечественной экономики.

Теперь Минэкономики намерено создать механизмы их задействования, в том числе, с учетом варианта их передачи на безвозмездной основе бизнесу. А для тех предпринимателей, кто решит дать вторую жизнь простаивающим промпредприятиям и получить их от государства на безвозмездной основе, вскоре будут разработаны специальные критерии. Возможны разные варианты, к примеру, если какой-то объект оценен в какую-то сумму, то вложения потенциального инвестора должны быть как минимум на ту же сумму.

«Законопроект исходит из программы правительства на 2021-2026 гг. Основными целями в контексте улучшения инвестиционной и бизнес среды являются повышение доступности инфраструктур и ресурсов, а также снижение рисков по приоритетным проектам. Для этого инвесторам будет обеспечен максимальный доступ к экономической инфраструктуре и предоставление необходимого государственного имущества», — указано в документе.

В Минэкономики подсчитали, что принятие законопроекта даст возможность ежегодно привлекать за счет соответствующей государственной поддержки более 100 млн долларов в рамках мероприятий «Инфраструктура в обмен на инвестиции», плюс 50 млн долларов в рамках мероприятий «Имущество в обмен на инвестиции». Судя по всему, это и есть то, о чем пообещал недавно министр экономики Ваан Керобян: выступая в парламенте, заявил, что в скором времени правительству будет представлена новая программа, нацеленная на поощрение новых инвестиций и способная «хорошо мотивировать инвестора».